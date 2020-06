Chelsea - Olivier Giroud justifie sa prolongation

Ce samedi, dans un entretien au Times, Olivier Giroud, arrivé à Chelsea en 2018, a évoqué sa prolongation de contrat avec les Blues. Alors qu'il était tout proche de rejoindre l'Inter Milan cet hiver et qu'il arrivait en fin de contrat avec les Londoniens, le champion du Monde 2018 (13 matchs TCC cette saison) a finalement décidé de rempiler du côté de Stamford Bridge, malgré la grosse concurrence en attaque.

"Vous ne pouvez pas oublier la situation, évidemment, mais quand le club a voulu me donner une année supplémentaire parce que j'ai montré un caractère fort en revenant dans l'équipe en février, j'ai senti que mon parcours à Chelsea n'était pas terminé. J'aurais été très triste si j'avais quitté le club en janvier. Je crois en moi. Je crois que mon destin était de rester à Chelsea pour quelques mois de plus et maintenant pour une autre année. Je me sens très heureux de poursuivre l'aventure à Chelsea" a-t-il déclaré.