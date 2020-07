Chelsea - Olivier Giroud livre les dessous de son retour tonitruant !

Interrogé en longueur par L'Equipe, Olivier Giroud a évoqué son retour en grande forme du côté de Chelsea.

Olivier Giroud a su profiter de la reprise du championnat anglais pour montrer tous ses talents avec Chelsea. Réputé pour sa formidable force de caractère, l'attaquant de 33 ans a inscrit 6 buts en 9 matchs de Premier League et a participé, amplement, à la qualification des Blues en LDC. Après une première partie de saison délicate (5 matchs de P.League seulement), le Français a finalement eu raison de s'accrocher puisqu'il a enfin eu l'occasion de prouver ses qualités auprès de Frank Lampard.

Pour L'Equipe, le champion du Monde 2018 est revenu sur les nombreuses discussions qu'il a eu avec son entraîneur. "Il y a eu des discussions. Et il y en a eu pas mal avant la fin du mercato hivernal. Tous les matins, avant la séance, j'allais dans son bureau pour faire le point, lui répéter mon désir de partir car je n'étais pas heureux de la situation, et c'était légitime. Il disait qu'il me comprenait mais qu'il avait besoin d'un remplaçant. C'était assez bizarre car, à ce moment-là, j'étais passé n° 3 dans la hiérarchie. Et on a eu de bons échanges, on a appris à mieux se connaître. Et puis il m'a dit que si je restais, il me donnerait ma chance". Finalement, Giroud a bien fait de croise son entraîneur. "Ma situation était bloquée. J'étais obligé de lui faire confiance. Vous savez que je suis croyant. C'est le destin. Il faut toujours y croire. On parle beaucoup de ma force de caractère mais il n'y a pas que ça. Il y a le travail aussi".

Aujourd'hui, l'ancien joueur du MHSC ou d'Arsenal apparait dans une forme étincelante. "Ah oui, ça fait longtemps, même si on peut évoquer la Ligue Europa la saison passée (remportée avec Chelsea et dont il a fini meilleur buteur, avec 11 réalisations). Mais ce n'est pas pareil. Sinon, en Championnat, il faut remonter à la saison 2015-2016, avec Arsenal. Car après, mon temps de jeu a commencé à diminuer. Et je prouve que quand je joue, je peux marquer. Cette saison, en termes de ratio, je suis dans le "top 5", avec 1 but toutes les 125 minutes. C'est pas mal". De quoi faire le bonheur de Chelsea, qui a tout de même recruté Timo Werner pour 60M d'euros cet été.