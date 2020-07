Chelsea - Olivier Giroud met tout le monde d'accord en Angleterre

En grande forme depuis la reprise du championnat anglais, Olivier Giroud continue de convaincre les sceptiques, alors que la concurrence à son poste va encore se renforcer la saison prochaine.

Il y a deux ans, jour pour jour, Olivier Giroud devenait champion du Monde sans avoir marqué un seul but en Russie, malgré son statut de titulaire, essuyant ainsi d'improbables critiques sur son rendement en équipe de France, alors qu'il en est le troisième meilleur buteur de l'histoire (39 buts en 97 sélections). Aujourd'hui, les amoureux des chiffres qui n'auraient pas encore compris que le rôle d'un avant-centre ne se résume pas à une simple feuille de stats n'ont plus grand chose à lui reprocher. Giroud, au-delà de son apport dans le jeu de son équipe, en a encore été le sauveur hier soir, en inscrivant l'unique but du match face à Norwich (1-0). Un succès qui permet aux Blues de conforter provisoirement leur avance sur la troisième marche du podium, mais aussi de rebondir après leur crash à Sheffield, le week-end dernier (3-0). Une rencontre dont Giroud n'avait pris part qu'aux vingt-quatre dernières minutes. En fait, sur ses cinq titularisations depuis la reprise de la Premier League, le tricolore a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et Chelsea s'est imposé à chaque fois.

"Il va toujours vous donner envie de le garder dans l'équipe", admet Frank Lampard, qui le faisait beaucoup moins jouer avant l'interruption liée au covid-19 (9 apparitions sur les 29 premières journées). "Quand Oli est sur la pelouse, on utilise ses points forts : on lui envoie des centres dans la boîte. C'est un personnage important de l'équipe, qui nous marque des buts importants." Celui d'hier a aussi fait réagir Gary Lineker, d'habitude assez critique dans ses observations. "J'ai toujours eu l'impression qu'Olivier Giroud est sous-coté", a confié l'ex-attaquant des Three Lions, désormais consultant pour la BBC. "C'est un avant-centre complet, capable de jouer, d'apporter du mouvement dans la surface, sa finition est de toute première classe. Il lui manque peut-être un peu de vitesse comparé aux plus grands, mais il n'a pas le crédit qu'il mérite."

Timo Werner va renforcer la concurrence

Ce manque de reconnaissance, Giroud pouvait même le ressentir au sein de son propre club, l'hiver dernier, quand ses dirigeants ont fait des pieds et des mains pour recruter un nouvel avant-centre. "Chelsea a tout fait pour engager un attaquant capable de les emmener en Champions League pendant le mercato de janvier, et on se rend compte maintenant que l'homme providentiel était là sous leurs yeux", peut-on lire dans les colonnes du Telegraph. "À l'heure actuelle, Olivier Giroud pourrait être en train de sauver la saison de Tottenham, si Chelsea était parvenu à faire venir Edinson Cavani ou Dries Mertens." Un flash-back qui a probablement convaincu les pensionnaires de Stamford Bridge d'avoir fait le bon choix, en offrant un nouveau contrat à l'ancien montpelliérain, prolongé en mai jusqu'en 2021... Mais qui ne les empêchera pas d'accueillir Timo Werner, acheté à Leipzig contre près de 50 millions d'euros, la saison prochaine. Une fois encore, Olivier Giroud devra convaincre les sceptiques.