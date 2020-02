Chelsea - Olivier Giroud sort du silence

Olivier Giroud, qui n'avait plus joué depuis le 30 novembre 2019, a retrouvé du temps de jeu lundi soir, en rentrant à un peu plus de vingt minutes du terme du choc entre Chelsea et Manchester United (0-2). L'attaquant français (33 ans) a failli marquer dès son retour, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Pas de quoi entamer sa motivation à intégrer, enfin, les plans de Frank Lampard sur cette deuxième partie de saison, lui qui espère rester dans ceux de Deschamps pour l'Euro...

"A partir du 1er février (date de la fin du mercato, ndlr), je me suis remis dedans", a déclaré Giroud en zone mixte après la rencontre. "Je regarde vers l'avant et maintenant je vais tout donner pour Chelsea, et pour moi aussi, sur le plan personnel, parce que j'ai des objectifs à atteindre. Ça n'a pas été facile, mais maintenant on se reconcentre et je suis 100% déterminé. Ça fait du bien de retrouver la pelouse et ses sensations." Giroud, en fin de contrat en juin, devrait quitter les Blues cet été. Un départ qu'il aurait souhaité concrétiser dès le mois de janvier, mais les intérêts de l'Inter Milan, de la Lazio ou encore de Tottenham n'ont finalement pas abouti.