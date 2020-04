Chelsea - Pas de baisse des salaires pour les joueurs

Comme dans les autres pays européens, les clubs anglais et le gouvernement britannique négocient pour une baisse des salaires des joueurs. Dans certains clubs comme à Arsenal, un accord a déjà été trouvé pour une baisse de 12,5%. A Chelsea, les joueurs ne vont pas connaître de baisse de salaire, comme l'a indiqué le club ce samedi.

"Pour le moment, l'équipe première masculine ne devra pas faire d'effort financier à l'égard du club, écrit le CFC. Des discussions continueront d'avoir lieu au fil de l'évolution de la crise" a écrit le club dans un communiqué. En revanche, le club encourage les joueurs à continuer leurs dons envers les oeuvres de charité.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis...