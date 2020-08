Chelsea - Pedro acte aussi son départ

À l'instar de Willian, Pedro (33 ans) a confirmé, sur ses réseaux sociaux, ce dimanche, qu'il quittait les Blues de Chelsea. "Après cinq merveilleuses années, mon passage à Chelsea prend fin (...) J'ai fait le bon choix, j'emporte avec moi des souvenirs merveilleux et inoubliables. De nouveaux défis et triomphes viendront à coup sûr", a posté l'ailier espagnol (65 sélections, 17 buts) son compte Instagram.

It’s been a pleasure and an honour. Thanks and good luck for the future. Come on Blues!!! 🔵🔝 #KTBFFH #CFC



Ha sido un placer y un honor. Gracias y mucha suerte en el futuro. Come on @ChelseaFC !!! pic.twitter.com/WH2XTG1URi