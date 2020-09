Chelsea - Premier entraînement pour Thiago Silva (photos)

Les images vont provoquer une drôle de sensation aux supporters parisiens, qui le voyaient évoluer sous leurs couleurs depuis l'été 2012 : Thiago Silva a enfilé pour la première fois l'équipement de Chelsea, son nouveau club, pour prendre part à sa première séance d'entraînement ce mercredi. L'expérimenté défenseur brésilien (35 ans), qui s'est engagé fin août avec les Blues, a ainsi découvert le Cobham training centre.

Chelsea, qui a remporté son match de reprise à Brighton lundi (1-3), recevra le champion d'Angleterre en titre, Liverpool, dimanche dans le cadre de la 2e journée de Premier League.

