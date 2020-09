Chelsea - Thiago Silva 'très fier' d'avoir intéressé Juninho et l'OL

Au cours d'un entretien pour France Football, à paraître ce mardi, Thiago Silva est revenu sur l'intérêt de l'OL et de Juninho cet été. Le défenseur de 35 ans, qui a finalement rejoint Chelsea, s'est dit "très fier" d'avoir tapé dans l'oeil du directeur sportif lyonnais.

"C'est seulement après la finale (de C1 face au Bayern, le 23 août, 0-1) que mon agent (Paulo Tonietto) m'a parlé des clubs intéressés et qu'il m'a dit que Juninho rêvait de me faire venir. Ça me rend très fier de savoir qu'il a pensé à moi, qu'il me voulait dans un rôle de leader. Ça prouve que mon travail au PSG a été reconnu. Je crois aussi avoir démontré lors du Final 8 que je pouvais encore être très performant" a-t-il déclaré.