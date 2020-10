Chelsea - Thiago Silva était tombé dans une 'routine' au PSG

Au cours d'un entretien pour Esporte Interativo, Thiago Silva est revenu, une nouvelle fois, sur son départ du PSG. Le défenseur brésilien de 36 ans a toutefois fait de nouvelles révélations, notamment sur son besoin de partir après huit ans dans la capitale. Selon lui, cette nouvelle aventure l'aide en tant que footballeur.

“J’aime les défis. J‘étais à Paris pendant huit ans, théoriquement d’une manière ou d’une autre j’étais plutôt désinvolte. Pas désinvolte dans le sens de ne pas travailler, de ne pas vouloir de bons résultats. Mais vous finissez par tomber dans une routine. Et pour moi, ce serait difficile de commencer une autre année avec toute cette pression d’avoir à gagner la Ligue des champions. Je change un peu d’air et je me trouve un peu plus détendu. Non pas qu’il n’y ait pas de pression, la pression est la même. Je joue pour une grande équipe qui cherche des titres, de toute façon" a-t-il déclaré.