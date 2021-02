Chelsea - Thiago Silva heureux de retrouver Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a été licencié en décembre dernier par le Paris Saint-Germain et n'a pas tardé à trouver un nouveau club. Le technicien allemand s'est engagé à Chelsea jusqu'en juin 2022 et a pu retrouver quelques vieilles connaissances comme Christian Pulisic et Thiago Silva. Lors d'un entretien accordé au site officiel du club, l'international brésilien a fait part de sa joie d'être à nouveau sous les ordres de celui qui était son entraineur au PSG.

"J’ai passé deux années incroyables avec Thomas Tuchel à Paris, dont l’accession en finale de la Ligue des Champions. C'était vraiment une très bonne année pour tout le monde au PSG. C'est donc un moment spécial pour moi avec son arrivée ici" a déclaré le défenseur des Blues.