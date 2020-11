Chelsea - Thiago Silva s'inquiète du rythme des matchs

Le défenseur brésilien, Thiago Silva (36 ans), met en garde contre le risque de blessures lié à l'enchaînement des matches dans un calendrier resserré à cause de la crise sanitaire actuelle. "Il faut se réinventer sans arrêt. On perd des joueurs infectés par le Covid-19, ou d'autres qui se blessent parce qu'on fait beaucoup de matches. Nous ne sommes pas des machines", a déclaré le joueur de Chelsea lors d'une conférence de presse avec la sélection brésilienne. Rappelons que la Seleçao va affronter le Venezuela vendredi et l'Uruguay le 17 novembre, en matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022.

"On a vu des études récentes montrant qu'il est plus probable qu'on se blesse après avoir enchaîné quatre ou cinq matches (tous les trois jours). C'est très inquiétant pour nous", a insisté l'ancien parisien. De plus, le nouveau défenseur des Blues, qui a inscrit de la tête son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Sheffield United (4-1), s'est dit impressionné par l'intensité du jeu en Premier League, qu'il a rejoint cette saison, après 8 ans au PSG : "Lors de mes 2 derniers matches, j'ai eu un terrible mal de crâne après coup, parce qu'il y a des duels aériens sans arrêt, un rythme de jeu très élevé", affirmé le Brésilien.