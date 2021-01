Chelsea - Thomas Tuchel a passé "un Noël de merde" à cause du PSG

Un mois après son licenciement du PSG, Thomas Tuchel a déjà retrouvé un poste, et non des moindres. En effet, le technicien allemand a pris la place de Frank Lampard sur le banc de Chelsea et a déjà disputé sa première rencontre hier face à Wolverhampton. S'il n'a pas remporté la rencontre (0-0), Tuchel semble toutefois très heureux d'arriver à Londres, lui qui a passé quelques jours compliqués après son éviction.

"Du point de vue professionnel, j'ai passé un Noël de merde, et tout à coup, j'ai eu l'impression d'avoir le meilleur cadeau sous le sapin de Noël et il est là. C'est un rêve d'être ici, de rejoindre cette compétition avec les meilleures équipes et les meilleurs entraîneurs, c'est ce dont vous rêvez et quand cela devient une réalité, c'est un sentiment incroyable. J'avais des doutes que cela allait se produire et, puis, soudainement, dans les 72 dernières heures, tout s'est accéléré, Chelsea, la Premier League... J'avais le sentiment que je ne pouvais pas laisser passer cette possibilité, car je le regretterais pour le reste de ma vie d'entraîneur" a-t-il déclaré pour TalkSPORT.