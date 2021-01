Chelsea - Thomas Tuchel va remplacer Frank Lampard !

Un mois seulement après son licenciement du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va déjà retrouver un club ! En effet, l'entraîneur allemand va prendre la succession de Frank Lampard du côté de Chelsea ! Le manager anglais sera remercié ce lundi, comme l'explique The Telegraph, et Tuchel devrait le remplacer dans la foulée. L'affaire est presque bouclée d'après Sky Sports.

Exclusive: Thomas Tuchel is going to take over @ChelseaFC, according to Sky sources. It’s almost a done deal. Frank Lampard is going to be sacked today #TransferUpdate @Sky_Marc