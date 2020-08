Chelsea - Willian officialise son départ des Blues

Après sept ans de bons et loyaux services, Willian, qui fête ce dimanche ses 32 ans, a officialisé son départ de Chelsea. L'ailier brésilien (69 sélections, 9 buts) a confirmé la nouvelle via "une lettre ouverte" aux fans des Blues, postée sur ses réseaux sociaux.

"Ce furent sept années fantastiques. En août 2013, quand j'ai reçu l'offre de la part de Chelsea, j'étais convaincu que c'était ici que je devais jouer. Aujourd'hui, je suis sûr que c'était la meilleure des décisions. (...) En dehors des titres, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je suis devenu un meilleur joueur et une meilleure personne. (...) Je remercie les fans de Chelsea pour la manière affectueuse dont ils m'ont accueilli à Stamford Bridge et leur soutien durant le temps passé au sein du club. (...) Le moment est désormais venu de partir. Mes coéquipiers vont certainement me manquer, comme le staff du club qui m'a toujours traité comme un fils, ainsi que les supporters", a écrit l'Auriverde, qui pourrait poursuivre sa carrière à Arsenal, où un contrat de trois ans (+ un an en option) l'attend.