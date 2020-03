Chelsea - Willian prêt à jouer gratuitement

Avec la suspension de toutes les compétitions de football, à cause du coronavirus, il est probable que les championnats domestiques se poursuivent (jusqu'à la mi-juillet) alors que des joueurs arrivent en fin de contrat le 30 juin. En revanche, pour Willian, l'ailier droit de Chelsea (30 ans), qui n'a toujours pas prolongé son contrat, devoir évoluer sous les couleurs des Blues au-delà de l'échéance prévue n'est pas un problème. Au contraire, il se dit même prêt à jouer "gratuitement".

Il déclare dans une interview accordée à Esporte Interativo, "je veux terminer le Championnat et me montrer fidèle au club, comme eux l'ont fait avec moi. Comme toujours, je suis prêt à donner le meilleur pour mon équipe, peu importe ma situation contractuelle". Une belle preuve de loyauté envers le club qui l'a accueilli en 2013, et qui espère toujours parvenir à prolonger son joueur.