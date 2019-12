Chine - La Fédération prend une mesure majeure pour l'avenir du championnat et du football !

Ce qui n'était qu'un projet la saison passée est devenu réel. La Super League Chinoise a pris la décision d'instaurer un salary-cap.

Quid du championnat chinois ? Devenu depuis plusieurs années une destination synonyme de pont d'or pour de nombreux footballeurs passés au préalable par l'Europe, la Super League Chinoise devrait bientôt connaître un exode massif de ses stars, la faute à une mesure majeure prise par la Fédération. Les nouveaux contrats signés en vue de la saison prochaine, qui débutera en février 2020, seront soumis à une restriction salariale. Le salaire maximum négociable ne pourra plus excéder 49.000€ bruts par semaine, soit plus de 200.000 mensuels. Si les chiffres restent encore très alléchants, ils sont bien loin d'atteindre les émoluments actuels perçus par de nombreuses stars du championnat, lesquelles touchent jusqu'à 10 fois plus pour certains.

"Nos clubs ont trop dépensé et notre football professionnel n'a pas été géré de manière durableSi nous ne prenons pas de mesures en temps opportun, je crains que cela ne s'effondre" a confié Chen Xuyuan, patron du football chinois, auprès de l'agence de presse Xinhua. Ce "salary-cap" ne peut affecter les contrats actuels et devrait donc retarder l'exode pressenti des plus gros salaires du championnat. Le retarder seulement. Avec cette mesure, la Fédération entend mettre fin aux investissements irrationnels croissants, à la faiblesse du système de formation et au manque de financement des stades et des infrastructures d'entraînement.

Joueur le mieux payé du championnat, le Brésilien Oscar ne devrait pas faire de vieux os en Chine une fois son contrat arrivé à son terme en décembre 2020. Afin de donner une image chiffrée de l'ampleur d'une telle réforme, l'ancien joueur de Chelsea perçoit actuellement 480.000€ par semaine soit 25M€ bruts par saison. En plus du joueur du Shaghai SIPG, Hulk (2020), Fellaini (2021) ou encore Hamsik (2021) pourraient également être concernés par un départ dans un futur relativement proche. Il va sans dire que le départ de stars du ballon rond vers la Chine, à l'avenir, devrait être un fait bien plus rare.