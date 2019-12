Clasico - Barça-Real : qu'en pensent les bookmakers ?

Le FC Barcelone est donné favori par les bookmakers face au Real Madrid, dans le premier Clasico de la saison au Nou Camp ce mercredi soir.

C'est le match que tout le monde attend, y compris les bookmakers, évidemment. L'affiche entre le FC Barcelone et le Real Madrid, programmée ce mercredi soir (20h) en match en retard de la 10e journée de Liga, fait la une des sites de paris en ligne depuis quelques heures. Tous voient le club catalan l'emporter à domicile, en lui attribuant une cote moyenne de 1,70. Celle du nul est à 4,30, alors que la victoire du Real est à 4,80.

Il faut dire que des quatre confrontations de la saison dernière entre les deux clubs, Messi et ses coéquipiers en ont remporté trois (pour un match nul). Le petit attaquant argentin, meilleur buteur de l'histoire des Clasicos avec 26 réalisations, est logiquement présenté comme le scoreur le plus probable ce soir, avec une cote moyenne de 1,58. Suivent Luis Suarez (2,12) et Karim Benzema (2,37), devant son compatriote Antoine Griezmann (2,75).

Ramos ou Lenglet, c'est osé

Pour les plus audacieux, le but d'un autre français, Clément Lenglet, est coté à 11,33 de moyenne ! Sauf surprise, l'ex-Nancéien débutera pour le Barça et devrait représenter une menace pour la défense madrilène sur les coups de pied arrêtés. Même chose dans l'autre surface pour Sergio Ramos, dont le but est coté à 5,10 de moyenne.