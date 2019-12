Clasico - Barcelonais et Madrilènes séjourneront dans le même hôtel

À l’approche du Clasico (18 décembre), le quotidien espagnol Marca révèle que les joueurs du Real Madrid seront logés à la même enseigne que les Barcelonais. Ce Clasico, annulé en octobre et à nouveau menacé depuis l’annonce d’une possible manifestation d’indépendantistes non loin de l’enceinte du Camp Nou, est décidément sous tension. La crainte de débordements de la part des pro-indépendance a poussé les deux équipes à séjourner dans le même hôtel. Le repas d’avant-match se fera exceptionnellement à l’hôtel alors qu’il se déroule à l’accoutumée dans l’enceinte du stade. Les deux équipes, proches au championnat (égalité de points) devront rester à proximité toute la journée de mercredi pour contrer d’éventuelles complications.