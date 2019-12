Clasico - Le Real Madrid se plaint de l'arbitrage

Lors du Clasico entre le Barça et le Real Madrid qui s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0), l’arbitre de la rencontre a décidé de ne pas siffler de penalties sur deux actions litigieuses dans la surface barcelonaise. Le Real Madrid s'en est plaint officiellement dans un communiqué. Les Blaugrana peuvent s’estimer heureux.

En l’espace de deux minutes, le défenseur Raphaël Varane s’écroule dans la surface adverse sans que l’arbitre ne bronche. Alors que les joueurs de la Maison Blanche dominent outrageusement, le champion du monde français prend, dans un premier temps, une semelle dans la surface barcelonaise de la part de son compatriote Clément Lenglet (17e minute de jeu). Un geste "que ni l'arbitre ni le VAR n'ont vu (où se trouvait De Burgos Bengoetxea)", comme l'explique le Real au travers d'un communiqué cinglant. Et deux minutes plus tard, sur un corner, Varane est mis par terre après un contact avec le Croate Ivan Rakitic, qui lui tire clairement le maillot. Deux actions limites qui auraient pu changer la tournure du match… et peut-être de la saison.