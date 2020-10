Classement FIFA - La France se rapproche de la Belgique !

Ce jeudi, la FIFA a mis à jour son classement à la suite de la trêve internationale du mois d'octobre. Si la Belgique est toujours considérée comme la meilleure nation au monde, l'équipe de France (2ème) a rattrapé une partie de son retard ces dernières semaines. Ainsi, les Bleus ne comptent plus que 13 points de retard sur les Diables Rouges, contre 29 points au moins de septembre. Le Portugal, cinquième, a également rattrapé une partie de l'avance de l'Angleterre et n'est plus qu'à huit unité.

LE CLASSEMENT FIFA AU 22 OCTOBRE 2020

Belgique (1765 points) France (1752 points) Brésil (1725 points) Angleterre (1669 points) Portugal (1661 points) Espagne (1638 points) Uruguay (1637 points) Argentine (1636 points) Croatie (1634 points) Colombie (1631 points)