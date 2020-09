Classement FIFA - La France toujours deuxième, le Portugal intègre dans le top 5

Figé depuis le 9 avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus, le classement FIFA évolue, un petit peu, suite à la reprise des matches internationaux. Le trio de tête reste inchangé suite aux 54 matches européens disputés au début du mois dans le cadre de la Ligue des Nations : la Belgique (1 773 points) mène toujours les débats devant la France (1 744 points), tandis que la sélection du Brésil (1 712 points) complète le podium. L'Angleterre (1 664 points) conserve sa quatrième place et devance désormais le Portugal.

La sélection lusitanienne, qui a remporté ses deux matches de Ligue des Nations début septembre, gagne deux places (1 653 pts) et double l'Uruguay (sixième, 1 645 pts) qui n'a pas repris. La Croatie, qui a perdu des deux matches contre le Portugal et la France, recule quant à elle de deux rangs au profit de l’Espagne, qui remonte en septième position. L'Italie (douzième), les Pays-Bas (treizièmes) et l'Allemagne (quatorzième) suivent un peu plus loin. Enfin, la Russie connaît la plus forte progression, plus six places, et s'installe au trente-deuxième rang après ses succès contre la Serbie (3-1) et la Hongrie (3-2).

LE CLASSEMENT FIFA AU 17 SEPTEMBRE 2020

Belgique (1 773 points) France (1 744 points) Brésil (1 712 points) Angleterre (1 664 points) Portugal (1 653 points) Uruguay (1 645 points) Espagne (1 642 points) Croatie (1 628 points) Argentine (1 623 points) Colombie (1 622 points)