Classique PSG/OM - Kimpembe : "Toujours une saveur particulière"

Presnel Kimpembe, le jeune défenseur central du Paris Saint-Germain, attend le Classique de dimanche face à l'Olympique de Marseille avec beaucoup d'impatience. "L'équipe se sent bien. Tout le monde se sent prêt. La rivalité avec l'OM ? Pour moi c'est le match le plus important de la saison même s'il y en a plusieurs. C'est toujours un match très spécial. C'est plus compliqué avec le Covid-19. On espère la victoire. Moi un ambassadeur ? Pour moi, c'est deux fois plus important. J'ai fait toutes mes classes ici. Mon meilleur souvenir ? Le but de Edi du 2-2 à Marseille quand on était mené 2-1, Cavani met un coup franc à la fin, on s'est tous levés du banc. C'est la plus belle sensation dans un Classico", a indiqué l'axial tricolore en conférence de presse.