Classique PSG/OM - Les compos probables

C'est inhabituel, mais cette année le calendrier de Ligue 1 nous offre un Classique Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille dès la troisième journée de l'exercice (21h). Un choc au sommet entre deux rivaux historiques. Après leur entrée délicate dans la compétition jeudi dernier, défaits 1-0 par le RC Lens, les hommes de Tuchel pourront probablement compter sur Neymar qui devrait prendre la pointe de l'attaque, épaulé par Sarabia à droite et par le jeune Ruiz-Atil à gauche. Au milieu pas de changement, sauf surprise, avec un trident Veratti - Gueye - Herrera qui devrait reprendre place dans le coeur du jeu. Enfin derrière et comme face aux Lensois, Bernat, Kimpembe et Kherer devraient débuter, tandis qu'Alessandro Florenzi, fraîchement débarqué en terres parisiennes, devrait goûté à ses premières minutes en L1, et de quelle manière ! A noter les absences de Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

Côté Marseillais, André-Villas Boas devrait présenter un 4-3-3 sans surprise. Derrière, le seul changement attendu est l'arrivée dans le XI d'Alvaro Gonzalez, qui épaulera Caleta-Car à la place de Leandro Balerdi. Amavi et Sakaï devraient quant à eux garder leur place dans les couloirs, comme face à Brest la semaine passée. Au milieu Strootman et Kamara devraient débuter tandis que Valentin Rongier est pressenti pour prendre la place de Morgan Sanson, blessé. Enfin sur le front de l'attaque, Florian Thauvin devrait sûrement débuter dans son couloir droit habituel, tandis que Dimitri Payet est pressenti pour faire son retour en tant que titulaire dans le couloir gauche. Dario Benedetto lui devrait prendre la pointe de l'attaque Phocéenne.

Ligue 1 - 3e Journée

PSG - OM

PSG : Rico - Bernat, Kimpembe, Kherer, Florenzi - Veratti, Gueye, Hererra - Ruiz-Atil, Neymar, Sarabia.

OM : Mandanda - Sakaï, A.Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Bo.Kamara, Strootman - Thauvin, Benedetto, Payet.