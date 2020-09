Classique PSG/OM - Pour Tuchel, le Classico arrive trop tôt !

De passage en conférence de presse ce samedi après-midi, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait part de son étonnement concernant la programmation du Classique face à l'Olympique de Marseille. Pour le technicien allemand, cette affiche, programmée dimanche soir (21 heures) au Parc des Princes, arrive bien trop tôt dans la saison. "C'est un grand match en France. Je suis très surpris qu'un très grand match soit programmé à la 3ème journée. Je ne comprend pas. Il doit être programmé au moins en octobre. C'est aussi le 2ème match pour Marseille", a indiqué l'ancien entraîneur du BvB.

Ce dernier a ensuite évoqué la rencontre à proprement parler : "Nous sommes toujours favoris. Cela ne change rien si quelqu'un pense que c'est l'OM ou le PSG. C'est un bon match. Comme avant Lens, je suis heureux de jouer avec mon équipe, j'aime la compétition. On doit accepter d'avoir un sentiment différent des cinq matchs précédents. On n'a pas le choix. Je m'attends à un match difficile", a ajouté Thomas Tuchel, et de conclure : "C'est une équipe très forte avec Payet, Thauvin, les trois au milieu qui courent beaucoup et en grand entraîneur".