Cologne - Modeste totalement sous le charme de la Bundesliga

Ancien attaquant de Nice, Angers, Bordeaux et Bastia, Anthony Modeste (32 ans) avait pris la direction de l'Allemagne et Hoffenheim à l'été 2013. Depuis cette date, l'attaquant français, qui évolue désormais à Cologne, est totalement sous le charme de la Bundesliga et des caractéristiques spécifiques du football d'outre-Rhin.

"C’est un championnat porté vers l’avant, vachement ouvert, avec des buts. On voit très peu de 0-0 ici. C’est assez kiffant. Quand tu aimes le foot, tu aimes quand il y a de l’action. Ce n’est pas ce qui manque en Bundesliga. Tous les coaches ont ce point commun de vouloir marquer 1 but de plus que l’adversaire, tout en gardant bien sûr un certain équilibre. Mais ils se rejoignent tous sur cet aspect offensif, cette volonté d’attaquer à 5 ou 6, avec la moitié de l’équipe", a-t-il lancé à L'Equipe, et de conclure : "J’ai tenté ma chance, j’y suis allé et je ne regrette pas du tout. Mes enfants et ma femme se sentent super bien en Allemagne. On est trop heureux".