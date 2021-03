Concours - Le maillot de Naples édition Maradona est à gagner sur Instagram !

Dernier jour pour participer à notre concours sur Instagram (@madeinfoot) et tenter de remporter le maillot du Napoli édition Maradona ! Cette année, Kappa et le club italien ont sorti une maillot aux couleurs de l'Argentine et qui rend hommage à El Pibe de Oro, qui nous a quittés il y a de ça quelques mois. Grâce à notre partenaire Espace Foot, vous avez l'opportunité d'obtenir cette sublime tunique. Les conditions pour participer sont sur notre post instagram !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MadeinFOOT (@madeinfoot)