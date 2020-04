Coronavirus : La confédération asiatique reporte sa Ligue des Champions

Dans un communiqué publié cet après-midi, la confédération asiatique de football a annoncé le report jusqu'à nouvel ordre de sa Ligue des Champions. En effet, alors que la compétition vient à peine de débuter en phase de poule avec deux journées jouées sur les six prévus, le calendrier va de nouveau être bousculé. L'Asie, premier continent touché par le coronavirus, avait d'ailleurs déjà dû reporter ses rencontres au mois de mars. Mais un mois plus tard, bien que la situation semble s'améliorer, la décision a été prise par l'AFC. Tous les matchs de Ligue des Champions de mai et de juin seront décalés à juillet.

Dans son communiqué, l'organisation asiatique s'explique sur ce nouveau report. "Etant l'une des premières confédérations du football mondial à prendre des mesures préventives face à l'épidémie de Covid-19, cette dernière décision renforce l'engagement de l'AFC à assurer la sécurité et le bien-être des joueurs, des équipes participantes, des officiels, des supporters et de toutes les parties prenantes." La Ligue des Champions, qui a déjà du retard sur son calendrier, n'est pas prête de s'achever.