Coronavirus - Le Real Valladolid refuse de recevoir les kits dépistage (et avance une raison très simple)

Alors que la plupart des clubs de football espagnols ont reçu des kits de dépistage spécifiques au coronavirus, le club du Real Valladolid, a effectué un geste fort. Le club présidé par Luis Nazário de Lima, mondialement connu sous le nom de Ronaldo a expliqué refuser de recevoir ces kits de dépistage pour des raisons "médico-sociales".

Dans un communiqué, David Espinar, le porte-parole du club explique la raison de ce refus. "Des personnes en ont bien plus besoin que nous (...) aucun joueur n'a présenté de symptôme et nous pensons que des gens beaucoup moins aisés que nous en ont beaucoup plus besoin que nous. Ce sont ces personnes qui devraient avoir la priorité". Un beau geste de solidarité de la part du club espagnol, conscient que ses joueurs ne sont pas les personnes les plus à risque, au sein de cette crise sanitaire. Pour rappel, l'Espagne est le second pays le plus touché par le virus, avec plus de 14 000 cas recensés ce mercredi soir. Au sein des clubs de football, plusieurs cas ont été décelés à Valence et à l'Espanyol Barcelone, particulièrement touchés par l'épidémie.