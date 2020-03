Coronavirus - 128 clubs pros européens se lancent dans un tournoi FIFA

Le UltimateQuaranTeam. C'est le nom donné au tournoi du jeu vidéo FIFA organisé par Leyton Orient. Le club londonien, pensionnaire de League Two (D4 anglaise), a lancé un appel aux candidatures, il y a deux jours, pour trouver une occupation pendant la mise en quarantaine de la plupart des clubs européens. Au total, 127 formations européennes y ont répondu en engageant chacune un de leurs joueurs ou de leurs supporters.

On y retrouve de nombreux clubs de Premier League (Man City, Newcastle, Watford, West Ham...), mais aussi quatre équipes françaises : Amiens, Angers, Marseille et Lorient (L2). Le tirage au sort doit avoir lieu ce mercredi.

