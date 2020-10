Coronavirus - 18 cas positifs au RC Lens, vers un report inévitable du match face à l'OM ?

Le Racing Club de Lens a réalisé de nouveaux tests PCR ce lundi. Dans un communiqué officiel publié ce mardi en début d'après-midi, le club artésien annonce que 18 cas positifs ont été détectés (11 joueurs et 7 membres du staff). Les Sang-et-Or ont de suite mis en place les mesures adéquates, conformément aux recommandations. Les joueurs sans symptômes peuvent "pratiquer un entretien physique individuel de manière isolée", tandis que ceux présentant des symptômes "restent confinés et au repos total". "Le Racing Club de Lens a décidé de ne pas dévoiler l’identité des personnes concernées et souhaite à l’ensemble de ses collaborateurs touchés par le virus un prompt rétablissement", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le RCL précise qu'il est en lien régulier avec la Ligue de Football Professionnel qui va statuer "dans les prochains jours" sur la tenue du match face à l'Olympique de Marseille, programmé ce vendredi soir (21 heures, Stade Vélodrome) en ouverture de la 9ème journée de Ligue 1. Cette rencontre est évidemment plus que jamais menacée puisque le nouveau protocole de la Ligue, validé début septembre, autorise la tenue des matches tant que 20 joueurs sur 30, dont un gardien, sont testés négatifs. Les Artésiens ne sont actuellement que 19 dans ce cas. L'actuel septième de Ligue 1 (4 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 points) a enfin annoncé la fermeture pour une semaine de son centre de formation tandis que les salariés du club sont priés de privilégier le télétravail.