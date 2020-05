Coronavirus - 350 groupes de supporters s'allient pour dénoncer la reprise des championnats

350 groupes de supporters, partout en Europe, se sont alliés pour pousser un immense coup de gueule à l'encontre de la reprise potentielle du football. En effet, les fans reprochent surtout aux Ligues de dicter une reprise des championnats en raison des intérêts économiques au mépris de la santé publique. Parmi ces groupes de supporters, plusieurs proviennent de France : Marseille (South Winners), Dijon, Reims, Caen, Nîmes, Montpellier, Lens, Le Havre, Grenoble, Bordeaux, Metz, Nantes, Sochaux, Lorient, Amiens, Auxerre...

"L'Europe souffre en raison du coronavirus. Les gouvernements ont confiné et ont tout arrêté. Protéger la plus précieuse des choses que nous avons est devenue une nécessité la santé publique est le premier et l'objectif prioritaire de chacun. Pour cette raison, nous pensons qu’arrêter totalement le football en Europe est la chose la plus raisonnable qui soit" lit-on dans le communiqué de presse. "Il est plus que légitime de penser que les intérêts économiques ont prévalu et une fois encore, la suprématie de l’argent pèse plus que les valeurs humaines. Les clubs sportifs devraient comprendre que c’est la passion qui rassemble des milliers de personnes et ne pas juste écouter les loups du business. Non à un football esclave de l'argent".