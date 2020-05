Coronavirus - 400 personnes rassemblées autour d'un match illégal à Strasboug

Ce dimanche à Strasbourg, une rencontre entre deux clubs amateurs a rassemblé près de 400 personnes dans un même espace public. Pourtant, les mesures sanitaires limitent ces regroupements à dix personnes maximum, et ce, jusqu'au 1er juin. L’opposition s’est ainsi déroulée de façon totalement illégale. LCI précise même que la rencontre a eu lieu, malgré l'intervention de la police municipale.

Les images ont fait le tour de la toile et ont provoqué la colère de certains élus locaux. "Nous avons des vidéos, nous allons vérifier et il y aura des sanctions" prévient Serge Oehler, adjoint au maire de Strasbourg, sur France Bleu. Le rendez-vous autour de cette rencontre non autorisée aurait été donné à l'avance sur les réseaux sociaux.