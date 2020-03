Coronavirus - AC Milan : le club diffère sa reprise de l'entraînement

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'AC Milan a annoncé que sa reprise de l'entraînement était reportée jusqu'à nouvel ordre. Le club lombard assure qu'il se pliera aux décisions des autorités compétentes avant d'envisager un retour sur les terrains.

"L’AC Milan annonce que la reprise de l’entraînement est reportée à une date qui dépendra des autorités compétentes et de l’avis médical. La santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel et de notre communauté sont la plus grande préoccupation du club. (...) Le club ne reprendra l’entraînement et ne recommencera à jouer au football que sur la base des conseils sûrs et appropriés fournis par les autorités compétentes et les experts médicaux. Tout retour à l’entraînement et au jeu devrait être ordonné et entrepris dans les mêmes conditions pour toutes les équipes de la Ligue", peut-on lire dans le communiqué des Rossoneri.