Coronavirus - Alexander Hleb invite Messi et Ronaldo à venir jouer en Biélorussie !

La Biélorussie est le seul pays où se déroulent encore des matchs de football, le championnat national a d'ailleurs démarré la semaine dernière. L'ancien joueur d'Arsenal, Alexander Hleb, a évoqué cette situation "incroyable" auprès de The Sun. "Tout le monde devrait allumer la télévision et nous regarder" déclare-t-il avec un brin d'insouciance, "le monde entier regarde maintenant la ligue biélorusse".

L'ancien joueur du Barça se montre carrément ironique, "peut-être que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient venir dans le championnat biélorusse pour continuer à jouer. (...) Au moins, le peuple biélorusse sera heureux." Hleb revient ensuite sur la situation avec plus de sérieux. Il rappelle que "le coronavirus a provoqué l'arrêt de la Ligue des champions et de la Ligue Europa", jugeant que "l'UEFA a fait ce qu'il fallait". Il explique enfin la gestion du coronavirus en Biélorussie, et attend une prise de conscience du gouvernement ainsi que de l'ensemble de la population. "Au Bélarus, c'est comme si personne ne s'en souciait. C'est incroyable. Peut-être que dans une semaine ou deux, nous nous arrêterons ici. (...) Dans notre pays, les gens de l'administration présidentielle pensent que ce n'est pas aussi extrême que le dit la nouvelle."