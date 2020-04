Coronavirus - Amiens : Bernard Joannin évoque les tests effectués

Comme révélé plus tôt ce samedi, l'Amiens SC a déjà procédé à des tests de dépistage sur l'ensemble de ses joueurs ainsi que les membres de son staff. Nos confrères de RMC Sport ont contacté Bernard Joannin, le président du club, afin qu'il explique cette initiative. "Depuis le début, je tiens le même discours. Je pense que pour l’éthique sportive, il est nécessaire de reprendre la compétition. Une fois que c’est dit, la priorité, c’est de s’assurer de la santé de nos joueurs, de notre staff et de tous les gens qui sont en contact avec les joueurs. A partir de là, c’était logique de tester les joueurs et notre staff" a-t-il déclaré.

"Nous avons demandé à nos joueurs de se rendre dans un laboratoire extérieur pour réaliser ces tests. Ce ne sont pas des tests que nous avons acheté. Tout a été suivi par notre cellule médicale. Nous aurons les résultats de ces tests lundi. On les analysera ensuite tous ensemble" a-t-il ajouté, puis d'évoquer le protocole médical sur lequel la LFP est actuellement en train de travailler. "Bien sûr ! Nous serons dans l’obligation de faire des tests tous les quatre jours une fois que l’entraînement aura repris. Je pense que la Ligue de football professionnel va l’imposer à tous les clubs. Il faut qu’en permanence nous soyons sûrs que nos joueurs et notre staff ne sont pas exposés."