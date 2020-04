Coronavirus - Angleterre : fin de saison pour les divisions 3 à 7

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Fédération Anglaise de Football a annoncé que la saison 2019-2020 des divisions trois à sept est close en raison de la pandémie du coronavirus. Cette décision, qui s'applique également aux championnats féminins, a été prise dans le "meilleur intérêt du jeu et en consultation avec les principales parties prenantes", précise la FA dans son communiqué. Les résultats sont effacés et aucune promotion ou relégation des clubs n'aura lieu dans ces divisions.

We've issued a statement on how the 2019-20 season will be concluded in light of the COVID-19 pandemic: https://t.co/5DWXAmE1kW