Coronavirus - Antoine Griezmann a fait un don à l'hôpital de Mâcon

Durement touchée par l'épidémie de coronavirus, l'hôpital de Mâcon a pris contact avec la famille d'Antoine Griezmann, originaire de la ville, pour espérer du soutien. C'est visiblement chose faite, puisque Estelle Lucas, directrice des affaires financières du centre hospitalier, l'a annoncé au cours d'une interview pour Le Parisien. "On souhaite mettre en place un fonds de dotation pour des projets qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail des personnels hospitalier et d'accueil des patients. On sait qu’Antoine Griezmann est attaché au Mâconnais, alors on l'a sollicité pour participer et faire connaître l'initiative. Cela peut aussi nous aider en termes de communication" explique-t-elle.

Alors que Grizou n'a pas souhaité dévoiler le montant de son chèque, cette dernière explique qu'il a été "généreux". L'attaquant du Barça est très impliqué dans la lutte contre l'épidémie puisqu'il a aussi organisé un live 24h, commencé ce vendredi soir, pour récupérer des dons pour la Croix-Rouge.