Coronavirus - Argentine : Maradona tacle les profiteurs

Prophète en son pays et idole de tout un peuple, Diego Maradona ameute les foules depuis qu'il est arrivé sur le banc du club de Gimnasia La Plata. Lorsqu'il prend la parole, ses propos sont écoutés par tous en Argentine et il en a profité pour critiquer l'attitude de certains clubs en cette période de crise sanitaire et économique. "Des joueurs peuvent vivre sans toucher leur salaire pendant un moment, on le sait. Mais il y en a qui ne peuvent pas et ceux-là les clubs doivent les payer. Il faut trouver un moyen, avec l'aide de tous, mais il faut payer leurs salaires" a-t-il confié au journal argentin Olé alors que la saison est suspendue.

"Il y en a qui maintenant font les c**** et souhaitent profiter de ce moment pour ne pas payer. Ils traitent les joueurs comme des esclaves depuis des années. On a l'impression qu'il y a toujours eu une pandémie dans ces clubs. Il ne faut pas chercher d'excuses car les joueurs ont besoin de leur salaire pour manger" a ajouté Maradona. Pour sa part, il a baissé son salaire afin que d'autres salariés de son club puissent percevoir leur salaire.