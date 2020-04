Coronavirus - Arsenal officialise un accord sur la baisse des salaires

Ce lundi, Arsenal a officialisé par le biais d'un communiqué avoir trouvé un accord avec ses joueurs pour une baisse de salaire de l'ordre de 12,5% sur les douze prochains mois. Les joueurs londoniens, qui avaient initialement décliné cette proposition, seront remboursés si le club atteint certains objectifs, qui n'ont pas été communiqués. Par ailleurs, les pensionnaires de l'Emirates Stadium précisent que cette baisse sera effective si la saison 2019-2020 venait à reprendre et que les droits TV seraient versés.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.