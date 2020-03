Coronavirus - ASM : Fabregas est exaspéré

C'est depuis son appartement en Principauté que Cesc Fabregas vit cette période de confinement causée par la pandémie de coronavirus. Interrogé par la radio espagnole Onda Cero, le milieu de l'AS Monaco a confié qu'il estime que "nous allons être six semaines de plus à la maison au minimum". Ce confinement pourrait en effet durer bien plus longtemps si les mesures prises par le gouvernement ne sont pas respectées par la population. L'ancien joueur du FC Barcelone s'est d'ailleurs montré quelque peu exaspéré par certaines attitudes et la lenteur avec laquelle le gouvernement français a agi.

"Il y a trois ou quatre jours, j’ai dû aller au supermarché pour acheter des produits qui me manquaient pour dîner. Et à vrai dire je n’ai pas aimé ce que j’ai vu, dans le sens où il y avait des gens sans gants, sans masque. Au rayon fruits et légumes, il y avait des gens rassemblés, qui se servaient sans gants. J’en ai vu un qui s’est servi sans gants et qui a reposé un aliment parce que ça ne lui plaisait pas. [...] Un ami à moi qui habite là-bas (à Nice), m’a envoyé une vidéo, il y a une semaine environ, avec des restaurants ouverts, de la musique, des pubs ouverts. Ils se sont réveillés un peu tard en France" a-t-il déclaré.