Coronavirus - ASM : Le geste de grande classe de Fabregas

Alors que l'AS Monaco n'est toujours pas parvenue à trouver un accord sur la baisse des salaires de ses joueurs, Cesc Fabregas (32 ans) a volontairement décidé de prendre les devants. En effet, d'après RMC Sport, le milieu de terrain espagnol, débarqué sur le Rocher il y a un peu plus d'un an, a accepté une réduction de 30 % de son revenu, estimé par L'Equipe à 600 000 euros par mois. Le numéro 4 monégasque devrait également prendre en charge le manque à gagner de l'ensemble des intendants, personnels médicaux et physiques, mis au chômage technique.

Déjà impliqué dans les mesures solidaires contre le coronavirus, l'ancien joueur de Chelsea avait, début avril, payé des chambres d'hôtel à quinze personnes issue d'une maison de repos en Catalogne, pour éviter qu'elles ne tombent malade. En plus de ces actions, Fabregas a accepté de différer de quatre mois le règlement de son salaire, en attendant que son club retrouve une situation économique stable. Le champion du monde 2010 deviendrait le premier joueur à réaliser cet engagement en France.