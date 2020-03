Coronavirus - ASSE : Boudebouz pose des conditions pour la reprise de la saison

Invité sur les ondes de RMC hier soir, Ryad Boudebouz (30 ans, 1 but et 4 passes décisives en 24 matches de Ligue 1 cette saison), le milieu de terrain offensif des Verts, a évoqué la crise sanitaire qui touche actuellement le Monde et plus particulièrement l'Europe, qui doit faire face à une épidémie de coronavirus. Le numéro 7 de l'AS Saint-Etienne a érigé la santé de tous en priorité mais ne désespère pas de pouvoir, une fois cette crise mondiale dépassée, aller au terme de l'exercice 2019-2020.

"On est dans une crise qu'on n'a jamais connue, d'après ce qu'on entend ce qu'il se passe dans les hôpitaux est vraiment grave. Donc le plus important c'est de rester en bonne santé. Le foot passe après. Tous les sports passent après, la santé des gens est plus importante. Ma volonté c'est d'abord qu'il n'y ait plus de maladie en France et sur Terre. Après si on peut terminer la saison, bien sûr que j'aimerais, j'ai envie de me battre pour le maintien après la crise et jouer la finale de Coupe au Stade de France. Mais il ne faut le faire que si plus personne n'est malade", a confié l'international algérien.