Coronavirus - ASSE : Thuilot justifie la suspension des activités du club

Comme relaté dans notre média hier, l'ASSE, pour lutter contre la propagation du coronavirus, a décidé de suspendre ses activités. L'effectif professionnel ne s'entraînera donc pas jusqu'à nouvel ordre. Dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès, Xavier Thuilot, le directeur général du club ligérien, est revenu sur cette décision.

"Il a semblé plus raisonnable au coach d'arrêter les entraînements, pour, par la suite, s'il y a une reprise, être prêt. L'incertitude est là : on ne sait pas quand on sera appelé à jouer. Quand les joueurs viennent s'entraîner, il y a le staff, la communication, la sécurité... On veut participer à la non-propagation du virus", a-t-il affirmé, et de poursuivre : "Nous perturber ? Là, ce n'est pas franchement le sujet. Actuellement, on dépasse le cadre des problèmes de descentes et de montées. On est sur quelque chose de national. Bien sûr que cela sera une question mais on ne sait même pas si on va reprendre la compétition".