Coronavirus - Atalanta : le beau geste d'Ilicic

Après la Chine, l'Italie est le pays le plus touché au monde par le coronavirus. Avec plus de 20.000 cas recensés et 1441 décès selon le dernier bilan publié samedi, la Botte est frappée de plein fouet par cette crise sanitaire. Depuis lundi, la Serie A a annoncé la suspension des championnats alors que de nombreux joueurs professionnels ont été atteints par le virus, dont six à la Sampdoria où l'un des médecins est lui aussi affecté.

Ces derniers jours, de nombreux dons sont effectués, à l'image des 120.000 euros donnés par Lorenzo Insigne à un hôpital napolitain ou encore les 100.000 euros de Leonardo Bonucci pour un hôpital turinois. A Bergame, Josip Ilicic a décidé d'offrir le ballon du match qu'il a obtenu face à Valence mardi soir en inscrivant un quadruplé lors du 8e de finale retour de Champions League (victoire 3-4 de l'Atalanta). "Nous aussi sommes avec vous, nos anges, pour gagner le plus important des matches" a déclaré le Slovène alors que son entraîneur, Gian Piero Gasperini a fait un appel aux dons afin de venir en aide à l'hôpital et au personnel médical.