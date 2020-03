Coronavirus - Atalanta : le témoignage de Papu Gomez sur la double confrontation face à Valence

Alors que la planète est immobilisée par la pandémie de coronavirus, l'Italie et l'Espagne sont les deux pays européens les plus touchés. Les cas se multiplient dans chacun de ces pays et plusieurs chercheurs ont indiqué ces dernières heures que le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre l'Atalanta et Valence (19 février dernier) aurait fait exploser le nombre de cas. Bergame, ville où évolue le club italien, est situé en Lombardie, une des zones les plus touchées par le virus dans le monde. De plus, quelques jours après le match retour entre les deux équipes, Valence a annoncé que 35% de son effectif était contaminé.

"A cette époque il n'y avait toujours pas beaucoup de cas et personne n'avait une grande idée de ce que faisait ce virus, nous ne connaissions pas bien la gravité et la contagion, donc il n'y avait aucune dimension prise sur ce qu'il pouvait arriver. Au match retour, tout était déjà pourri ici en Italie, mais l'Espagne était comme nous avant. Nous sommes allés à Valence et il n'y avait pas de contrôles, ils étaient détendus. C'est aujourd'hui le deuxième pays d'Europe avec le plus d'infections" a confié Papu Gomez, joueur de l'Atalanta, au média argentin Ole. "Je pense que la situation à Bergame aujourd'hui, étant l'un des endroits les plus contagieux, peut être liée au fait que la ville possède parmi les meilleurs hôpitaux de la région de Lombardie et que beaucoup de gens viennent ici mais aussi au match aller contre Valence. Ici, il y a 120.000 habitants et ce jour-là 45.000 sont allés à San Siro. C'était un match historique pour l'Atalanta, quelque chose d'unique, et c'était fou. Pour vous donner une idée, il a fallu trois heures à ma femme pour arriver à Milan, alors que vous y êtes habituellement en 40 minutes."