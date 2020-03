Coronavirus - Atalanta : Sportiello testé positif

Alors que le huitième de finale de Ligue des Champions entre l'Atalanta Bergame et Valence est considéré par des chercheurs comme l'événement ayant pu faire exploser le nombre de cas de coronavirus en Europe, le club italien, situé dans la région la plus touchée d'Europe, a indiqué ce mardi soir que Marco Sportiello a été contrôlé positif. Le gardien numéro 2 de l'Atalanta est en quarantaine depuis déjà plusieurs jours et ne présente aucun symptôme. Il s'agit du premier joueur de l'effectif à être atteint par le virus.