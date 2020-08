Coronavirus - Atlético : Ángel Correa et Sime Vrsaljko sont les deux cas positifs

As révélait que les deux membres positifs au coronavirus à l'Atlético Madrid étaient des joueurs. Désormais, le club rojiblanco a dévoilé leurs noms. Il s'agit d'Ángel Correa et Sime Vrsaljko. L'attaquant argentin et le défenseur croate sont tous les deux aymptomatiques mais ne voyageront pas à Lisbonne pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Les nouveaux tests réalisés hier par le staff et les joueurs de l'équipe madrilène sont tous négatifs.

Las nuevas pruebas PCR han resultado negativas en el resto de jugadores y técnicos de la primera plantilla ➡ https://t.co/atUtWt5vTA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2020