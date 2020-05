Coronavirus - Aucun cas positif en Premier League

Après la détection de 12 cas positifs lors des trois premières vagues, les tests de dépistage passés ces derniers jours pour la quatrième fois se sont tous avérés négatifs. La Premier League "confirme ce samedi que 1 130 joueurs et membres de l'encadrement des équipes ont fait l'objet d'un test de dépistage au coronavirus. Aucun de ces échantillons n'a été positif". Une excellente nouvelle pour le football anglais dont la date de reprise a été fixée au 17 juin prochain avec deux rencontres en retard.

For the fourth round of testing, the number of tests available to each club increased from 50 to 60. 1,130 people were tested in total.