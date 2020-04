Coronavirus - Baisse des salaires : combien pourrait économiser l'OM ?

Confronté à de gros soucis financiers, accentués par la crise du covid-19, l'OM pourrait alléger un tant soit peu ses dépenses s'il parvenait à négocier auprès de ses joueurs une nouvelle baisse des salaires, telle que celle préconisée par les instances.

"Ils savent ce que j'attends d'eux et je leur fais confiance pour qu'ils prennent les bonnes décisions", soufflait Jacques-Henri Eyraud au journal L'Equipe, en début de semaine, à propos de la nouvelle baisse de salaires des joueurs. Un sujet délicat s'il en est, qui plus est à Marseille, où le vestiaire serait très partagé sur la question. "Ils ne vont pas se saigner pour lui", peut-on entendre dans l'entourage des joueurs olympiens.

Plus qu'à leur président, c'est au club tout entier que Dimitri Payet, Kevin Strootman et compagnie viendraient en aide en acceptant de réduire une fois de plus leurs émoluments, déjà entaillés par le passage au chômage partiel (ils ne gagnent plus que 70% de leur salaire brut). L'OM, dont le manque à gagner engendré par la crise est estimé à plus de 35 millions d'euros et qui s'apprête à dépasser les 100 M€ de déficit pour l'exercice en cours, réaliserait une belle économie s'il parvenait à trouver un terrain d'entente avec ses joueurs.

Une économie de 1,53 M€ sur les 10 plus gros salaires

En ne prenant en compte que les dix éléments les mieux rémunérés de l'effectif (*), selon les estimations faites par le quotidien L'Equipe début février, et en leur appliquant la baisse maximale de 50% préconisée par la LFP et l'UNFP, on obtient d'après nos calculs une économie mensuelle de 1,53 million d'euros pour le club provençal. Un montant qui, toujours en suivant les recommandations de la Ligue et du syndicat des joueurs, serait redistribué à ces derniers une fois la saison terminée et/ou les droits TV reçus. Mais Jacques-Henri Eyraud, conscient que la crise aura des effets à plus long terme sur l'OM, aimerait rendre cette baisse des salaires définitive. C'est là le principal enjeu des négociations qu'il mène avec ses ouailles.

(*) nos calculs pour chacun de ces dix joueurs sont détaillés dans la vidéo intégrée à cet article

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube