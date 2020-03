Coronavirus - Balotelli, Materazzi, Pirlo : des stars se défient dans un tournoi FIFA

Les Italiens vont avoir un sacré divertissement. Afin d'occuper les fans de foot et les footballeurs durant la quarantaine, la chaine TV Italia 1 et son programme Le Iene organisent un tournoi sur le jeu-vidéo FIFA 20 baptisé "Quarantena League", diffusé sur Facebook à compter de ce jeudi soir. Les plus grands noms du football italien s'affronteront en ligne, et les participants sont très nombreux : Mario Balotelli, Andrea Pirlo, Fabio et Paulo Cannavaro, Marco Materazzi, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Ciro Immobile ont, entre autres, accepté, mais aussi quelques joueurs étrangers comme Javier Pastore... La finale aura lieu la semaine prochaine.